Разработка php скрипта для редактирования данных

Собственно нужен скрипт создания файла импорта для VamShop на основе следующе структуры бд: CREATE TABLE `test` ( ...
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Есть сайт сети магазинов. Сделан на самописном движке PHP + MySQL. Каждый магазин может быть привязан к стране, городу, станции метро, соответственно реализован подбор магазина по этим параметрам. Сейчас данные по магазин вбиваются напрямую в базу. Нужно реализовать интерфейс редактирования данных о магазинах. Интерфейс должен состоять из сл страниц
1. Список стран. Редактирование. Удаление, Добавление. Сортировка по названию страны. Пейджер.
2. Список городов. Фильтр по стране. Редактирование. Удаление, Добавление. Сортировка по названию города. Пейджер.
3. Список Станций метро. Фильтр по стране и городу. Редактирование. Удаление, Добавление. Сортировка по названию станции. Пейджер.
4. Список магазинов. Фильтр по стране, городу и станции метро. Редактирование. Удаление, Добавление. Сортировка по названию станции. Пейджер.
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