Связать Shop-Script Free и 1с

Требуется связать напрямую (автоматическая загрузка товаров ежедневно) Shop-Script FREE и 1с 8 . Выгружать товары (без категорий). Так же поиск заказов (из 1с по номеру) - вводим номер заказа на сайте в форму и в 1с ищется нужнй заказ и отображается статус на сайте

От Вас стоимость и сроки. Без опыта подобной работы просьба не отвечать!