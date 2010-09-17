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Исправить user.js, чтобы он работал, добавить фичу
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Есть user.js, который добавляет несколько фич в выдачу Гугла. Недавно интерфейс Гугла обновился, user.js работает с ошибками. Необходимо внести исправления с учётом актуальной ситуации.
Кроме того, нужно сделать ещё одну фичу: если за границей окна есть выделенный сайт — показывать у соотв. границы (внизу или вверху) маркер (как в Gmail, когда есть новое письмо в цепи писем), при нажатии на маркер переходить на отмеченный сайт.
Скрипт прилагаю.
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