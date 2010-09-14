Фильтр ботов и дубликатов IP

На постоянную удаленную работу требуется – Опытный программист (PHP) для разработок и внедрения функционала (модули, хаки, плагины) для существующих сайтов (проектов). Доп. контакты: ICQ – 438400450
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать скрипт с админкой, основное назначение которого это фильтрация не уникальных IP и ботов по различным критериям. Требования к кандидатам креативность и наличие опыта. ТЗ в приложении.
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