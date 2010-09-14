Сайт, похожий по функционалу на wikimapia.org

Требуется создать сайт, использующий API одной из доступных online картографических систем в качестве основы. На сайте пользователи будут размещать свои объекты для всеобщего ознакомления (сайт ориентирован на магазины).

Посетители будут искать объекты в шаговой доступности.

Варианты использования:

1. Аноним.

1.1 Ищет магазин по адресу

Зашёл на сайт, ввел в строку поиска название улицы и номер дома, получил вид карты в окрестностях введенного адреса с нанесенными объектами.

1.2 Ищет магазин по карте

он увеличил фрагмент карты и увидел все что находится поблизости

1.3 Хочет добавить магазин.

Анонимно добавляет объект на карту, вводит : адрес (+карта), название, режим работы, услуги, телефоны. Добавленный объект ПРЕмодерируется админом.

2. Владелец магазина

2.1 Владелец магазина хочет зарегистрироваться

Стандартная регистрация с активацией по ссылке на почту и восстановлением пароля.

2.2 Представитель магазина хочет добавить свой магазин(или сеть) на карту.

Он регистрируется и получает возможность добавить объект на карту (как у яндекса при добавлении организации, например в интерфейсе вебмастеров). При этом объект добавляется на публичные карты на яндексе, гугле, мейле (хочется чтобы эти объекты люди могли найти прямо в поисковике, но обсуждаемо). Сохраняются следующие данные:

Аккаунт Представителя - Ник, Имя, e-mail, контактный телефон представителя(не разглашается), телефон для клиентов. Странички организации в фейсбуке, вконтакте, в одноклассниках, сайт.

Каждый объект - Адрес (+на карте), Название на вывеске, полное название компании, режим работы, услуги, телефоны.

2.3 Владелец магазина редактирует данные введенные им ранее.

Все данные сохраняются в истории изменений (как в вики). Пользователь может беспрепятственно редактировать любые введенные им данные об объектах.

2.4 Владелец магазина удаляет добавленные им объекты.

Для удаления требуется ввести причину удаления (текстом), если объект был добавлен более суток назад.

Окончательно удаление объектов с карты производится после подтверждения администратором, до этого они отображаются.

Кейс 3. Администратор

3.1 Управление пользователями. Добавление, удаление, блокировка, просмотр и редактирование данных пользовательских аккаунтов.

3.2 Управление добавленными объектами: добавление, удаление, блокировка.

3.3 Борьба с неверными данными. Администратор имеет возможность работать со списками пользователей: например удалить всех зарегистрированных в течение текущей недели, или отменить все действия, сделанные аккаунтом за последние 3 дня (если он был взломан).

3.4 Экспорт и Импорт базы объектов.