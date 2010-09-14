Требуется доработка плагина cforms. В частности нужно, чтобы при множественном выборе одного или нескольких пунктов пользоватлем(заказчиком), сумма чисел (присвоенных мною каждому из пунктов) суммировалась. Есть например 10 единиц товаров и "Поставьте галочку напротив нужного элемента" Юзер ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт партнерской программы за смс, а именно чтобы в нем были объеденены возможности отображения
статистики партнеров по СМС, по МТ-подпискам, по псевдо подпискам.
Код скрипта должен быть открытым.
Более подробное ТЗ при переписке.
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