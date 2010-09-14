Нужен скрипт партнерской программы за смс, а именно чтобы в нем были объеденены возможности отображения

статистики партнеров по СМС, по МТ-подпискам, по псевдо подпискам.

Код скрипта должен быть открытым.

Более подробное ТЗ при переписке.