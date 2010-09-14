Нужен скрипт партнерской программы за СМС

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки164 просмотра
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Нужен скрипт партнерской программы за смс, а именно чтобы в нем были объеденены возможности отображения

статистики партнеров по СМС, по МТ-подпискам, по псевдо подпискам.

Код скрипта должен быть открытым.

Более подробное ТЗ при переписке.

13 лет назад
nexp
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
shh-studio
Андрей 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
$700
15 дней
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