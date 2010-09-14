Создание е-библиотеки, которую наполняют юзеры

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок137 просмотров
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Ищу программиста для постоянного сотрудничества.

Пока превый текстовый проект, если понравится - будем работать много и плодотворно.

ТЕСТОВЫЙ ПРОЕКТ: доработка закрытого клуба саморазвития menlifestyle.ru Сейчас там есть админка, которая добавляет участников на разный срок доступа по времени. У них есть доступ к закрытому форуму. Нужно помимо форума сделать online-базу знаний, что-то вроде электронной библиотеки, куда юзеры добавляют конспекты прочитанных книжек.

Задача: участники проекта должны добавлять раз в месяц какой-нибудь материал, иначе их доступ блокируется. Изначально доступ дается на 1 месяц. Если не добавили ничего в копилку знаний - за 10 дней начинаются мейл-предупреждения. Если вылетели - доступ к базе знаний блокируется, а раз в месяц их просят все-таки что-нибудь написать, чтобы доступ был возобновлен. Если добавить 2 или 3 записи - доступ продлевается на 2 / 3 месяца соответственно, то есть чем больше написал, тем больше можешь не парится. Хорошо бы еще мейл подписку на обновления добавлений в выбраных категориях сделать для юзера, чтобы если кто-то что-то новое добавил, то он об этом по мейлу узнавал. Ну и обсуждение записи тоже было бы неплохо сделать, чтобы все могли комменты оставлять

Админ создает категории и подкатегории, юзеры туда добавляют конспекты в формате: название курса, автор, текст конспекта. Также могут добавить картинку или файл (jpg, zip итд).

Во сколько примерно оцениваете такую задачу? Какой срок исполения?

PS Желательно оплала яндексом или кредиткой

13 лет назад
Matold
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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