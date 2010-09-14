Создание е-библиотеки, которую наполняют юзеры

Ищу программиста для постоянного сотрудничества.

Пока превый текстовый проект, если понравится - будем работать много и плодотворно.

ТЕСТОВЫЙ ПРОЕКТ: доработка закрытого клуба саморазвития menlifestyle.ru Сейчас там есть админка, которая добавляет участников на разный срок доступа по времени. У них есть доступ к закрытому форуму. Нужно помимо форума сделать online-базу знаний, что-то вроде электронной библиотеки, куда юзеры добавляют конспекты прочитанных книжек.

Задача: участники проекта должны добавлять раз в месяц какой-нибудь материал, иначе их доступ блокируется. Изначально доступ дается на 1 месяц. Если не добавили ничего в копилку знаний - за 10 дней начинаются мейл-предупреждения. Если вылетели - доступ к базе знаний блокируется, а раз в месяц их просят все-таки что-нибудь написать, чтобы доступ был возобновлен. Если добавить 2 или 3 записи - доступ продлевается на 2 / 3 месяца соответственно, то есть чем больше написал, тем больше можешь не парится. Хорошо бы еще мейл подписку на обновления добавлений в выбраных категориях сделать для юзера, чтобы если кто-то что-то новое добавил, то он об этом по мейлу узнавал. Ну и обсуждение записи тоже было бы неплохо сделать, чтобы все могли комменты оставлять

Админ создает категории и подкатегории, юзеры туда добавляют конспекты в формате: название курса, автор, текст конспекта. Также могут добавить картинку или файл (jpg, zip итд).

Во сколько примерно оцениваете такую задачу? Какой срок исполения?

PS Желательно оплала яндексом или кредиткой