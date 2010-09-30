Скрипт статусы icq, qip, вконтакте, одноклассники

Веб-программированиеЗавершен1 заявка118 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен скрипт такой как на этом сайте besticq_ru/status/ с небольшой доработкой и чтобы было легко его интегрировать на хтмл сайт и на смs joomla.

13 лет назад
stopford
45 летЛатвия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
MrSamo
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$150
3 дня
Отличный исполнитель! Выполнил свою работу на все 100%. Спасибо.
Ответственный заказчик и приятный в общении человек. Точно знает, чего хочет, поэтому и задержек в работе не было. Буду рад помочь в будущих проектах.
  • Похожие заказы

  • Создание е-библиотеки, которую наполняют юзеры

    Ищу программиста для постоянного сотрудничества. Пока превый текстовый проект, если понравится - будем работать много и плодотворно. ТЕСТОВЫЙ ПРОЕКТ: доработка закрытого клуба саморазвития menlifestyle.ru Сейчас там есть админка, которая добавляет участников на разный срок доступа по ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен скрипт партнерской программы за СМС

    Нужен скрипт партнерской программы за смс, а именно чтобы в нем были объеденены возможности отображения статистики партнеров по СМС, по МТ-подпискам, по псевдо подпискам. Код скрипта должен быть открытым. Более подробное ТЗ при переписке.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка плагина для wordpress

    $50

    Требуется доработка плагина cforms. В частности нужно, чтобы при множественном выборе одного или нескольких пунктов пользоватлем(заказчиком), сумма чисел (присвоенных мною каждому из пунктов) суммировалась. Есть например 10 единиц товаров и "Поставьте галочку напротив нужного элемента" Юзер ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Листинг и поиск по недвижимости

    Для сайта www.e-i.com.ua нужно написать скрипт добавления объявлений и скрипт поиска по листингу этих объявлений. Клиент сайта должен иметь возможность: 1. добавлять объявления по аренде, продаже, сниму, куплю в максимально подробной форме. 2. добавлять фото к объявлениям с ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт, похожий по функционалу на wikimapia.org

    Требуется создать сайт, использующий API одной из доступных online картографических систем в качестве основы. На сайте пользователи будут размещать свои объекты для всеобщего ознакомления (сайт ориентирован на магазины). Посетители будут искать объекты в шаговой доступности. Варианты использования: 1. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Импорт каталога из текстового файла в MySQL

    $20

    Есть каталог в текстовом файле формата CSV. Создается из Excel файла. Разделителем таблиц является знак точки с запятой. В таблице имеются поля Наименование, Номер товара(уникальный), Цена, Количество. В базе данных тоже есть эти поля, ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Фильтр ботов и дубликатов IP

    Требуется написать скрипт с админкой, основное назначение которого это фильтрация не уникальных IP и ботов по различным критериям. Требования к кандидатам креативность и наличие опыта. ТЗ в приложении.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходим агрегатор товаров/услуг (прайс-каталог)

    Необходима некая база товаров/услуг с возможностью импорта данных в нее через CSV/XML/YML. Аналоги: http://www.nadavi.ru/ http://tiu.ru/ http://www.e-katalog.ru/ Жду Ваших откликов на предложение и ориентировочную стоимость!

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скопировать и настроить marketplace (joomla 1,5)

    Нужно скопировать в рамках одного сайта настроенный и работающий каталог, поменять и добавить разделы. При этом базы у каталогов должны быть разные. Физически каталоги будут висеть на разных админках, но в рамках одного сайта

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна точная копия скрипта

    Нужно сделать проверку на уникальность регистрирующего, добавление в базу данных и закрепление за реферальским номером, в общем все те же функции что и на http://onlinebax.com/

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад