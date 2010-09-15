CRM

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок394 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создание CRM с возможностью работы в сети и инете.

Скорость работы не особо важна. Главное, чтобы было не дорого )))

Примерное ТЗ во вложении

10 лет назад
sharafutdinov
Евгений 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
alex_us
Алекс 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$350
7 дней
  • Похожие заказы

  • Автоматическая защита адресов электронной почты

    Автоматическая защита адресов электронной почты от роботов-сборщиков Технические условия Необходимо законченное, технически грамотное и простое решение, позволяющее публиковать контент вебстраницы со ссылками на любые корректные адреса электронной почты в явном неискажённом виде mailto:[email protected] Почтовая ссылка до передачи ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Установить форум и настроить шаблон

    Нужно установить на сайт форум. Стандартный phpbb полностью на русском языке. Должны работать все функции, которые обычно на таких форумах имеются. Регистрация, поиск, модерирование и администрирование и тд. Помимо установки нужно настроить тему - цвета, логотип, ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание е-библиотеки, которую наполняют юзеры

    Ищу программиста для постоянного сотрудничества. Пока превый текстовый проект, если понравится - будем работать много и плодотворно. ТЕСТОВЫЙ ПРОЕКТ: доработка закрытого клуба саморазвития menlifestyle.ru Сейчас там есть админка, которая добавляет участников на разный срок доступа по ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен скрипт партнерской программы за СМС

    Нужен скрипт партнерской программы за смс, а именно чтобы в нем были объеденены возможности отображения статистики партнеров по СМС, по МТ-подпискам, по псевдо подпискам. Код скрипта должен быть открытым. Более подробное ТЗ при переписке.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка плагина для wordpress

    $50

    Требуется доработка плагина cforms. В частности нужно, чтобы при множественном выборе одного или нескольких пунктов пользоватлем(заказчиком), сумма чисел (присвоенных мною каждому из пунктов) суммировалась. Есть например 10 единиц товаров и "Поставьте галочку напротив нужного элемента" Юзер ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Листинг и поиск по недвижимости

    Для сайта www.e-i.com.ua нужно написать скрипт добавления объявлений и скрипт поиска по листингу этих объявлений. Клиент сайта должен иметь возможность: 1. добавлять объявления по аренде, продаже, сниму, куплю в максимально подробной форме. 2. добавлять фото к объявлениям с ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт, похожий по функционалу на wikimapia.org

    Требуется создать сайт, использующий API одной из доступных online картографических систем в качестве основы. На сайте пользователи будут размещать свои объекты для всеобщего ознакомления (сайт ориентирован на магазины). Посетители будут искать объекты в шаговой доступности. Варианты использования: 1. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Импорт каталога из текстового файла в MySQL

    $20

    Есть каталог в текстовом файле формата CSV. Создается из Excel файла. Разделителем таблиц является знак точки с запятой. В таблице имеются поля Наименование, Номер товара(уникальный), Цена, Количество. В базе данных тоже есть эти поля, ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Фильтр ботов и дубликатов IP

    Требуется написать скрипт с админкой, основное назначение которого это фильтрация не уникальных IP и ботов по различным критериям. Требования к кандидатам креативность и наличие опыта. ТЗ в приложении.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад