Нужен скрипт партнерской программы за смс, а именно чтобы в нем были объеденены возможности отображения статистики партнеров по СМС, по МТ-подпискам, по псевдо подпискам. Код скрипта должен быть открытым. Более подробное ТЗ при переписке.