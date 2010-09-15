Автоматическая защита адресов электронной почты от роботов-сборщиков Технические условия Необходимо законченное, технически грамотное и простое решение, позволяющее публиковать контент вебстраницы со ссылками на любые корректные адреса электронной почты в явном неискажённом виде mailto:[email protected] Почтовая ссылка до передачи ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание CRM с возможностью работы в сети и инете.
Скорость работы не особо важна. Главное, чтобы было не дорого )))
Примерное ТЗ во вложении
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