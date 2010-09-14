Разработать крупный портал

Требуется создание CRM с возможностью работы в сети и инете. Скорость работы не особо важна. Главное, чтобы было не дорого ))) Примерное ТЗ во вложении
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Здравствуйте!
Ищу специалиста для разработки крупного портала.
Интересует разработка проекта.
Только сам ФУНКЦИОНАЛ.
Дизайн и любую графическую работу делать не нужно, интересует функциональная часть.
Основная часть работы описана в прикрепленном файле.
От вас:
- Разработанные вами подобные проекты
- Предлагаемая CMS/CMF/Фреймворк
- Цена
- Срок
- Желаемая форма оплаты
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