Заполнение анкеты на другом сайте – знание MySQL

Добрый день, нужен скрипт который будет по команде заходить на другой сайт заполнять там многостраничную анкету данными из БД, закачивать в эту анкету 1 фото, обрабатывать ошибки которые выдает анкета если данные из БД не подходят и сохранять полученный результат (2 файла – один со всеми введенными данными для поверки, другой с).

БД с данными для заполнения форм на MySQL, а вы можете использовать любой удобный для вас язык программирования.

Только для тех у кого есть хороший опыт парсинга.

Анкета содержит ява скрипт, которые проверяет или это человек (проверяет расширение экрана, или двигается мышка и т.п.). Есть капча – но ее можно вводить в ручную.

Код должен быть хорошо комментирован, что внести изменения не составило труда.

Сроки 1-2 недели

Спасибо.