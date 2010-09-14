Требуется создание CRM с возможностью работы в сети и инете. Скорость работы не особо важна. Главное, чтобы было не дорого ))) Примерное ТЗ во вложении
Заполнение анкеты на другом сайте – знание MySQL
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, нужен скрипт который будет по команде заходить на другой сайт заполнять там многостраничную анкету данными из БД, закачивать в эту анкету 1 фото, обрабатывать ошибки которые выдает анкета если данные из БД не подходят и сохранять полученный результат (2 файла – один со всеми введенными данными для поверки, другой с).
БД с данными для заполнения форм на MySQL, а вы можете использовать любой удобный для вас язык программирования.
Только для тех у кого есть хороший опыт парсинга.
Анкета содержит ява скрипт, которые проверяет или это человек (проверяет расширение экрана, или двигается мышка и т.п.). Есть капча – но ее можно вводить в ручную.
Код должен быть хорошо комментирован, что внести изменения не составило труда.
Сроки 1-2 недели
Спасибо.
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