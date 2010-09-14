Настройка смс биллинга

Есть сайт, без cms. 2 страницы - главная и закрытая. Доступ на закрытую страницу должен осуществляться при помощи смс ключа (посредством услуги "псевдоподписка" биллинга smsbil.ru) Нужно связать по средствам программирования на PHP наш проект и смс биллинг. В приведенной (в приложении) документации есть четкие инструкции по выполнению задачи, плюс у сервиса очень хороший суппорт.

Принцип работы кода должен быть таков. Есть форма в которой вводяться моб. телефон, эта форма передается в обработчик на нешм ресурсе. После чего выходные данные обработчика передаются на сервер.

В документации четко указано какие данные нужны серверу.

icq 176811632 или 341102321