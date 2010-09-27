Поменять форум

Есть форум на phpBB, пристегнутый к "основному" сайту

нужно перевести на SMF с сохранением базы пользователей, сообщений и проч. Дизайн нового форума сделать в стиле (цвета) старого.

Дополнительно: на основном сайте есть форма регистрации (для заказа в инет магазине) Нужно, чтобы пользователь, заполняющий форму на основном сайте заходил на форум без новой регистрации.

основной сайт: 12talerov_ru

ФОрум: 12talerov_ru/forum