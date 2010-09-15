Модуль для DotNetNuke (DNN)

$250
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки144 просмотра
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Необходимо написать модуль для отправления запросов в различные базы данных (Oracle, MS SQL) и сбора статистики.

Оплата наличным или безналичным расчётом по трудовому соглашению на территории Украины.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ - детальное задание прикреплено в файле. Типичный пример внешнего вида модуля изображён на http://topping.com.ua

13 лет назад
vbemployer
Украина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад