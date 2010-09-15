Требуется поднять из шаблона Wordpress сайт.

Приветствую, нужно сделать главную страницу сайта на флеше, что нибудь вроде http://www.gridins.com/ Интересует цена и сроки, все предложения в этот проект.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Есть шаблон Wordpress, нужно его модифицировать/перевести под наши требования.
2. Есть шаблон Wordpress и тема доски объявлений под Wordpress, нужно их совместить исходя из наших требований. К Доске объявлений подключить схемы оплаты помимо paypal который встроен по умолчанию.
Для определения бюджета вышлю более подробную информацию.
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