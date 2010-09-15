Требуется поднять из шаблона Wordpress сайт.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки155 просмотров
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1. Есть шаблон Wordpress, нужно его модифицировать/перевести под наши требования.

2. Есть шаблон Wordpress и тема доски объявлений под Wordpress, нужно их совместить исходя из наших требований. К Доске объявлений подключить схемы оплаты помимо paypal который встроен по умолчанию.

Для определения бюджета вышлю более подробную информацию.

WordPress
13 лет назад
magnam
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад