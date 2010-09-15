Flash страница

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Веб-программированиеЗакрыт7 заявок251 просмотр
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Приветствую, нужно сделать главную страницу сайта на флеше, что нибудь вроде http://www.gridins.com/

Интересует цена и сроки, все предложения в этот проект.

13 лет назад
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад