Исправить ошибки в админке. Доработать ее.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки167 просмотров
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Сайт http://wowtt.ru/

Имеется изначальная верстка.

Нужно исправить ошибки, недоработки админки на которой завязан сайт.

Мелкие недочеты и недоработки по ходу их обнаружения.

По этому проекту будет постоянная работа, не разовая.

Сейчас выявлено несколько недоработок, см. скриншеты.

http://www.polnet.ru/Mac/03.jpg

http://www.polnet.ru/Mac/06.jpg

http://www.polnet.ru/Mac/10.jpg

Нужен человек, верстальщик и программист в одном лице.

Все пожелания и просьбы должны выполнятся оперативно!

Т.е. кто собираются на скорую руку, что то поправить и пропасть,

а в дальнейшем говорить у меня мало времени. Ищите другие задания.

Нудные люди, кто любит долго мусолить и договариваться, не пишите.

Краткость, опыт, качество и оперативность – это те качества которые требуются.

От нас своевременная оплата и содействие.

Обязательно: icq, Skype, мыло. (мне проще и быстрее объяснить по скайпу что нужно чем долго писать по асе)

При переписке: ваш мобильный.

(вы всегда должны быть доступны в дневное время)

P.S. Предложения типа: «Лучше сделаем все с нуля, будет круче лучше…» оставляйте при себе.

Если бы я хотел новую админку, верстку я бы так и написал. Здесь все уже сделано, требуются только небольшие доработки. И я не планирую опять тратит время на тестировании и освоение новой админки и еще раз оплачивать ее стоимость.

13 лет назад
polmaster
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
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