Исправить ошибки в админке. Доработать ее.

Нужно написать обычную доску объявлений на php Для пользователя 1. Добавления объявления + автоматическая регистрация (отсылка имя пользователя и пароля на емайл) и загрузка картинок 2. Возможность редактировать и удалять объявления 3. Поиск по параметрам Для администратора 1. Создания категорий ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт http://wowtt.ru/
Имеется изначальная верстка.
Нужно исправить ошибки, недоработки админки на которой завязан сайт.
Мелкие недочеты и недоработки по ходу их обнаружения.
По этому проекту будет постоянная работа, не разовая.
Сейчас выявлено несколько недоработок, см. скриншеты.
http://www.polnet.ru/Mac/03.jpg
http://www.polnet.ru/Mac/06.jpg
http://www.polnet.ru/Mac/10.jpg
Нужен человек, верстальщик и программист в одном лице.
Все пожелания и просьбы должны выполнятся оперативно!
Т.е. кто собираются на скорую руку, что то поправить и пропасть,
а в дальнейшем говорить у меня мало времени. Ищите другие задания.
Нудные люди, кто любит долго мусолить и договариваться, не пишите.
Краткость, опыт, качество и оперативность – это те качества которые требуются.
От нас своевременная оплата и содействие.
Обязательно: icq, Skype, мыло. (мне проще и быстрее объяснить по скайпу что нужно чем долго писать по асе)
При переписке: ваш мобильный.
(вы всегда должны быть доступны в дневное время)
P.S. Предложения типа: «Лучше сделаем все с нуля, будет круче лучше…» оставляйте при себе.
Если бы я хотел новую админку, верстку я бы так и написал. Здесь все уже сделано, требуются только небольшие доработки. И я не планирую опять тратит время на тестировании и освоение новой админки и еще раз оплачивать ее стоимость.
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