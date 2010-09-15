Нужен небольшой скрипт показывающий данные через xml Яндекса..
Разработка скриптов (приватно для Василий Саблин)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приватный проект для Василий Саблин (focus-design).
Разработка скрипта по расчету формул.
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