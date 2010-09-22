Изменить опросник в joomla

Задание состоит из трёх частей

ЧАСТЬ 1

В стандартном опроснике после нажатия на кнопку "Голосовать" показываются результаты опроса.

Нужно в стандартном опроснике заменить вывод результатов опроса на сообщение "Спасибо за Ваше участие". При этом результаты опроса должны быть доступны только администратору.

ЧАСТЬ 2

В стандартном исполнение на одной странице можно выводить два разных опроса но только в одном модуле.

Нужно выводить два разных опроса в разных модулях на одной странице.

ЧАСТЬ 3

Результаты опроса сделать доступными после SMS оплаты (желательно через SMScoin)

ЧАСТЬ 4

Размещение опросов (модулей) в тексте страницы в несколько колонок и рядов

p.s. Нужно выполнить всё задание или какую-то часть, самое главное в этом задании ЧАСТЬ № 1