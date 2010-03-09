Требуется организовать сервер рассылки, способный отправлять 30млн писем в сутки. Необходимо построить архитектуру сервиса (т.е. сколько нужно для этого серверов, какие конфигурациии, как они будут взаимодействовать) Настроить ПО (т.е. непосредственно организовать работоспосоность построенной ...
Проект по Логистике Oracle (WMS)
Производим набор опытных кандидатов, специалистов-програмистов в данной области для дальнейшего плодотворного сотрудничества в большом проекте по Логистике(склад): програмирование БД Oracle SQL v 12, WMS v 12.1.1.12, java приложений.
При выборе учитываеться:
-опыт, навыки, портфолио, отзывы.
-креативность , творческий подход (не пасивность).
-четкие выполнения поставленых задач в срок согласно ТЗ.
Ждем Ваших предложений и пожеланий.
Без опыта работы и портфолио просьба не беспокоить!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется написать программу, автоматизирующую сбор информации о всех организациях того или иного города, приведенную в Дубль Гис, все атрибуты - наименование, e-mail,... . Вывести следует в базу данных Access в указном в последствие виде. ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Поисковики. Простенькие для поиска слов и отчетности по переходу. Расширяемые. 3 разных проекта 1 по DLE 2 мета и известные в 1 3 по ФО ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужно построить модель описывающую процесс покупок для продовольственного магазина. Все исходные данные предоставлю. Задача по идее простая, вот только реализовать нужне непременно на micro GPSS, а у меня нет ни времени ни желания разбираться в ...Завершен15 лет назад
- $200
Требуется добавить функцию в CHDK. Бюджет $200. Исходники можете выкладывать в свободный доступ, т.е. плачу я, а пользоваться смогут все :). В качестве примера можно посмотреть как написана гистограмма, брекетинг и Custom ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт15 лет назад
Для начала - есть старый вариант каталога, разработанный в AutoPlay Media Studio 7.0. Ссылка на архив прилагается (17Мб): http://ifolder.ru/16764808 Нужен новый интерактивный каталог + прайс-лист для записи на CD. Сам ...Завершен15 лет назад
- $500
Необходимо разработать несколько модулей для организации передачи файлов с компьютера на мобильные телефоны через bluetooth. Система должна вести поиск мобильных телефонов в радиусе своего действия и при обнаружении организовывать передачу файлов на ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1000
Нужна быстрая разработка эффективного алгорится фильтрации изображения. Как выглядит исходное изображение, и что должно получиться в итоге - прикреплено в картинке к проекту. Код должен быть написан на Delphi. Быстродействие - не ...Завершен15 лет назад
Должна быть написана на любом языке и выполнять следующие функции: Исходные данные 1.1 Исходными данными является таблица критериев фургона (ТКФ). 1.2 Основные исходные данные должны отображаться в одном окне. Допускается выполнить в ...Прикладное ПО26 заявокЗакрыт15 лет назад
- $60
Программ на делфи Срок 2-3 недели нужно чтобы погода парсилась с сайта rp5.by по городам Беларуси насчет городов - только крупные там на главной на том сайте что я ...Прикладное ПО11 заявокЗакрыт15 лет назад