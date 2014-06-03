Алгоритм фильтрации изображения

Нужна быстрая разработка эффективного алгорится фильтрации изображения. Как выглядит исходное изображение, и что должно получиться в итоге - прикреплено в картинке к проекту.

Код должен быть написан на Delphi. Быстродействие - не дольше 5-ти секунд на одну картинку. Оплата - достойная, за досрочность выполнения возможны бонусы. Но не дольше недели.