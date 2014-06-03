Техническое задание. Требуется написание программы античита. В программе всего пару кнопок, основное – начать сканирование, остановить сканирование. Программа при запуске, проверяет наличие обновлений на нашем сайте при необходимости автоматически обновляется, записывает текущее ...
Алгоритм фильтрации изображения
Нужна быстрая разработка эффективного алгорится фильтрации изображения. Как выглядит исходное изображение, и что должно получиться в итоге - прикреплено в картинке к проекту.
Код должен быть написан на Delphi. Быстродействие - не дольше 5-ти секунд на одну картинку. Оплата - достойная, за досрочность выполнения возможны бонусы. Но не дольше недели.
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