Алгоритм фильтрации изображения

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен6 заявок483 просмотра

Нужна быстрая разработка эффективного алгорится фильтрации изображения. Как выглядит исходное изображение, и что должно получиться в итоге - прикреплено в картинке к проекту.

Код должен быть написан на Delphi. Быстродействие - не дольше 5-ти секунд на одну картинку. Оплата - достойная, за досрочность выполнения возможны бонусы. Но не дольше недели.

Delphi
15 лет назад
botmaster
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Virtson
39 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
40 отзывов
15 лет назад
$600
3 дня
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Профессиональный заказчик.

Заявки фрилансеров

Virtson
39 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
40 отзывов
15 лет назад

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