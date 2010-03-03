Нужно написать программу

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка419 просмотров

Нужно написать простую программу для рассылки личных сообщений в онлайн игре

Что должна уметь программа/должно быть в программе:

1. Форма входа в акк с которого будет вестись рассылка

2. Собирать списки онлайн пользователей

3. Отсылать всем найденым пользователям личные сообщения

4. Отсылать указанное количество сообщений определённому пользователю

5. В программе должен быть выбор, через какой анонимайзер работать! (proxy нет возможности использовать)

Писать в ICQ: 34-88-444-79

15 лет назад
ffometra
Евгений 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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