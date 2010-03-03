Нужно написать программу

Нужно написать простую программу для рассылки личных сообщений в онлайн игре

Что должна уметь программа/должно быть в программе:

1. Форма входа в акк с которого будет вестись рассылка

2. Собирать списки онлайн пользователей

3. Отсылать всем найденым пользователям личные сообщения

4. Отсылать указанное количество сообщений определённому пользователю

5. В программе должен быть выбор, через какой анонимайзер работать! (proxy нет возможности использовать)

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