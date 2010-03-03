Нужно разработать программу или библиотеку под Windows, которая бы по переданным параметрам подключения: адрес, логин, пароль; и по предоставленным данным (далее - ПД): наименование альбома или картинка + описание подключилась бы к сайту, загрузила бы ...
Нужно написать программу
Нужно написать простую программу для рассылки личных сообщений в онлайн игре
Что должна уметь программа/должно быть в программе:
1. Форма входа в акк с которого будет вестись рассылка
2. Собирать списки онлайн пользователей
3. Отсылать всем найденым пользователям личные сообщения
4. Отсылать указанное количество сообщений определённому пользователю
5. В программе должен быть выбор, через какой анонимайзер работать! (proxy нет возможности использовать)
Писать в ICQ: 34-88-444-79
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