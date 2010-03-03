Программа для ворда или блокнота или любого другого текстого редактора. Можно на пхп. Значит открывается ворд или что-то вордоподобное. Не важно. Туда я кладу текст в 100 000 символов. ...
Грабберы и парсеры
Грабберы и парсеры. Сложных и навороченных нет.
Разные и их много (как поисковые так и сайт2сайт,с устаревшими придется сделать копии).
Ищу человека на постоянку.
Желательно юзерные приложения.
Живу на Украине, поэтому цены такие.
А через месяц-три все равно проекты придется исправлять,так нынче работают ПС и сайты-доноры.
РЕБЯТА,ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 (без обсуждений)
КТО ТО СДЕЛАЕТ ЗА ЧАС, КТО ТО ЗА НЕДЕЛЮ. Макс опрос 4 сайта(Я-ру,Я-укр,Го,Го-УКР) ,перезаливка на 2(форум,сайт) или в базу. Мин 1 сайт в базу.
ПРОДУКТЫ ИМЕЮТ СТАТУС БЭТА.т.е расширяемые и дополняемые.
После отработанного сезона увеличу цены по уровню рынка.
Выбранный исполнитель
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