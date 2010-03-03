Грабберы и парсеры

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт11 заявок494 просмотра

Грабберы и парсеры. Сложных и навороченных нет.

Разные и их много (как поисковые так и сайт2сайт,с устаревшими придется сделать копии).

Ищу человека на постоянку.

Желательно юзерные приложения.

Живу на Украине, поэтому цены такие.

А через месяц-три все равно проекты придется исправлять,так нынче работают ПС и сайты-доноры.

РЕБЯТА,ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 (без обсуждений)

КТО ТО СДЕЛАЕТ ЗА ЧАС, КТО ТО ЗА НЕДЕЛЮ. Макс опрос 4 сайта(Я-ру,Я-укр,Го,Го-УКР) ,перезаливка на 2(форум,сайт) или в базу. Мин 1 сайт в базу.

ПРОДУКТЫ ИМЕЮТ СТАТУС БЭТА.т.е расширяемые и дополняемые.

После отработанного сезона увеличу цены по уровню рынка.

15 лет назад
boys2men
Женя 
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

lihonosov
Семен 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$5
3 дня
Тендер описан на титулке и без компромисов. Через личку претенденты получили аналоги и описания и мои мысли. Человек взял работу, увеличив стоимость проекта на 50 процентов на последущие выпуски !!! Написал часть тз,прислал работу для обсуждения. Проект был выполнен в сыром виде, употреблять его невозможно.Лихоносов получил отзыв (я же не программист чтобы писать тз и отзывы с пустого места в 1 день). Активно совместно начали бороться за проект. Сказал,что товар будет завтра. Завтрак уже закончился.На сервере бывает. А на смс не отвечает никаким образом.Короче, вообще не читает послания.. Мой почтовый ящик пуст. За свои слова нужно отвечать даже если человек супер-пуппер програмист. Тем более что эта работа на постоянку, а не временный одноразовый проект. А память можно подлечить в аптечке, купив витаминки. Если в течении 5 дней програмист не объявится, то я его сниму с работы по причинам : не соответствия выполняемой должности и боязни коммуникации. пс. я бы не писал этот отзыв,но на этом сервисе люди пропадают часто и порой заняты другой работой и беруться за проекты в которых не соображают ничего. Здесь много проходимцев !

Заявки фрилансеров

lihonosov
Семен 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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