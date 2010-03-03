Грабберы и парсеры

Тендер описан на титулке и без компромисов. Через личку претенденты получили аналоги и описания и мои мысли. Человек взял работу, увеличив стоимость проекта на 50 процентов на последущие выпуски !!! Написал часть тз,прислал работу для обсуждения. Проект был выполнен в сыром виде, употреблять его невозможно.Лихоносов получил отзыв (я же не программист чтобы писать тз и отзывы с пустого места в 1 день). Активно совместно начали бороться за проект. Сказал,что товар будет завтра. Завтрак уже закончился.На сервере бывает. А на смс не отвечает никаким образом.Короче, вообще не читает послания.. Мой почтовый ящик пуст. За свои слова нужно отвечать даже если человек супер-пуппер програмист. Тем более что эта работа на постоянку, а не временный одноразовый проект. А память можно подлечить в аптечке, купив витаминки. Если в течении 5 дней програмист не объявится, то я его сниму с работы по причинам : не соответствия выполняемой должности и боязни коммуникации. пс. я бы не писал этот отзыв,но на этом сервисе люди пропадают часто и порой заняты другой работой и беруться за проекты в которых не соображают ничего. Здесь много проходимцев !