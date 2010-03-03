Программа для ворда или блокнота или любого другого текстого редактора. Можно на пхп. Значит открывается ворд или что-то вордоподобное. Не важно. Туда я кладу текст в 100 000 символов. ...
1C Предприетие, нужна утилитка для бэкапа данных.
1C Предприетие 7.7 сетевая версия 7.70.027
Конфиг
Бухучет, ред 5.0
Утилита, должна делать бэкап базы в реальном времени и сохранять его на диск в указанную директорию.
Основная задача, быстрый и надежный перенос базы на другой компьютер с 1C Предприетие 7.7
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