1C Предприетие, нужна утилитка для бэкапа данных.

1C Предприетие 7.7 сетевая версия 7.70.027

Конфиг

Бухучет, ред 5.0

Утилита, должна делать бэкап базы в реальном времени и сохранять его на диск в указанную директорию.

Основная задача, быстрый и надежный перенос базы на другой компьютер с 1C Предприетие 7.7