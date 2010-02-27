Создание презентационной программки

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт17 заявок339 просмотров

Надо написать простенькую презентационную программку с материалами конференции. Жду Ваших вопросов и предложений

15 лет назад
tender-adv
Елена 
52 года
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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