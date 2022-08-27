Разработка макроса на Visual Basic для Excel

Необходимо переработать статистический материал предоставленный в таблице Excel.

А именно сделать скрипт (макрос) который сможет такой или подобный материал обработать, собрать уникальные последовательности и посчитать количество их упоминания в документе.

Слева в документе показаны исходные данные, справа - необходимый результат...

P.S.: поясню - статистика считается не по элементам а по комбинации элементов в столбце, которые разделенны пустыми строками... там идут связки по нескольку - не обязателно по два элемента... и надо находить одинаковые... т.е. (АА, А2,Т3) - таких комбинаций 12 штук из всех к примеру 10 000 груп...