Пакетная замена текста в doc

Есть 200 файлов *.doc одинаковых, отличающихся только небольшим куском текста.

Надо сделать программку на delphi (без дизайна, лишь бы функционал был), которая заменит часть текста (то, что в примере выделено красным цветом, и удалить часть текста (которая выделена оранжевым). Текст, НА который надо заменить, вводить где-то отдельно. А текст, КОТОРЫЙ надо заменить, тоже ведь надо где-то вводить.

Актуально только до вечера сегодня (воскресенье).

Хотя, может, и нет способа сделать это быстро и вменяемо...