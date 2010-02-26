Пакетная замена текста в doc

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Закрыт7 заявок257 просмотров

Есть 200 файлов *.doc одинаковых, отличающихся только небольшим куском текста.

Надо сделать программку на delphi (без дизайна, лишь бы функционал был), которая заменит часть текста (то, что в примере выделено красным цветом, и удалить часть текста (которая выделена оранжевым). Текст, НА который надо заменить, вводить где-то отдельно. А текст, КОТОРЫЙ надо заменить, тоже ведь надо где-то вводить.

Актуально только до вечера сегодня (воскресенье).

Хотя, может, и нет способа сделать это быстро и вменяемо...

Delphi
15 лет назад
lawday
Сергей 
51 год
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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