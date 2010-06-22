Специфический аналог Notepad-а

Необходимо написать аналог приложения "Блокнот" с парой отличий:

- максимальная облегчённость приложения, ничего лишнего

- моментальная загрузка любых текстовых файлов, вплоть до 2х Гб (естественно, сразу всё в память грузить не обязательно - главное, чтоб выводился нужный кусок сразу)

- небольшая подсветка синтаксиса (с настройкой через ini-файл, какие слова каким цветом подсвечивать), кликабельность ссылок в TXT-файле

Срок - до 3х дней. Сумма $100, оплата только внутренним переводом, при досрочном исполнении бонус +20% от указанной суммы за сутки досрочного выполнения.