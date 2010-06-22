Специфический аналог Notepad-а

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен6 заявок351 просмотр

Необходимо написать аналог приложения "Блокнот" с парой отличий:

- максимальная облегчённость приложения, ничего лишнего

- моментальная загрузка любых текстовых файлов, вплоть до 2х Гб (естественно, сразу всё в память грузить не обязательно - главное, чтоб выводился нужный кусок сразу)

- небольшая подсветка синтаксиса (с настройкой через ini-файл, какие слова каким цветом подсвечивать), кликабельность ссылок в TXT-файле

Срок - до 3х дней. Сумма $100, оплата только внутренним переводом, при досрочном исполнении бонус +20% от указанной суммы за сутки досрочного выполнения.

15 лет назад
botmaster
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

klimz
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
50 отзывов(-2)
15 лет назад
$400
3 дня
Грамотный подход, всё хорошо, будем сотрудничать! :)
Работа с заказчиком оставила только положительные впечатления. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Буду рад продолжить сотрудничество!

Заявки фрилансеров

klimz
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
50 отзывов(-2)
15 лет назад

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