Браузер для просмотра контента DVD-диска

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт11 заявок331 просмотр

1. Общие требования и сведения о программе

Требуется разработать программу на С++ со встроенным браузером Internet Explorer, компоненты которого всегда установлены в составе OS Windows.

Программа предназначена для просмотра веб-страниц, расположенных на DVD-диске и имеющих фреймовую структуру, Javascript и внедренные объекты типа плагина Adobe Reader.

Ключевым моментом при определении целесообразности разработки считается то, что такая программа и входящие в ее состав компоненты IE не должны показывать никаких предупреждений безопасности и не блокировать выполнение скриптов Javascript.

Исполняемый файл программы должен содержать native-код и не требовать наличия виртуальных машин .NET.

Также не допускается виртуализация среды выполнения, когда библиотеки .NET и прочие параметры окружения включаются в состав программы.

2. Порядок запуска

Программа-браузер будет размещена на том же DVD-диске, что и просматриваемый контент.

Запускаться программа будет из другой программы-оболочки диска посредством вызова исполняемого файла с передачей в качестве параметра пути к веб-странице на диске, например,

mybrowser.exe "D:\HTML\RUSSIAN\index.html"

в данном случае D: - это буква DVD-дисководa

3. Прочие требования

Окно программы должно при запуске открываться в состоянии Maximized, либо с размером совпадающим с размером экрана.

Примерно внешний вид программы показан на рисунке mybrowser.png

Программа не содержит никаких меню, тул-баров, статус-бара и прочего.

При наличии технической возможности надо запретить вызов этих элементов через горячие клавиши или через другие обходные пути.

Должен быть только стандартный синий title bar с тремя кнопками управления окном программы - минимизировать/развернуть/закрыть.

Все остальное место в окне программы должен занимать визуальный ActiveX-компонент браузера, в котором будет отображаться содержимое веб-страниц.

Поведение при просмотре контента должно быть стандартным для IE: клики, редиректы, открытие новых окон, запуск установленных плагинов и т.д.

Срок изготовления - 4 дня

HTMLJavaScript
15 лет назад
wloleg
Олег 
56 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

diesel__
Дмитрий 
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$200
3 дня

Заявки фрилансеров

diesel__
Дмитрий 
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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