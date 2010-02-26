Контроллер клавиатуры 4*4
Браузер для просмотра контента DVD-диска
1. Общие требования и сведения о программе
Требуется разработать программу на С++ со встроенным браузером Internet Explorer, компоненты которого всегда установлены в составе OS Windows.
Программа предназначена для просмотра веб-страниц, расположенных на DVD-диске и имеющих фреймовую структуру, Javascript и внедренные объекты типа плагина Adobe Reader.
Ключевым моментом при определении целесообразности разработки считается то, что такая программа и входящие в ее состав компоненты IE не должны показывать никаких предупреждений безопасности и не блокировать выполнение скриптов Javascript.
Исполняемый файл программы должен содержать native-код и не требовать наличия виртуальных машин .NET.
Также не допускается виртуализация среды выполнения, когда библиотеки .NET и прочие параметры окружения включаются в состав программы.
2. Порядок запуска
Программа-браузер будет размещена на том же DVD-диске, что и просматриваемый контент.
Запускаться программа будет из другой программы-оболочки диска посредством вызова исполняемого файла с передачей в качестве параметра пути к веб-странице на диске, например,
mybrowser.exe "D:\HTML\RUSSIAN\index.html"
в данном случае D: - это буква DVD-дисководa
3. Прочие требования
Окно программы должно при запуске открываться в состоянии Maximized, либо с размером совпадающим с размером экрана.
Примерно внешний вид программы показан на рисунке mybrowser.png
Программа не содержит никаких меню, тул-баров, статус-бара и прочего.
При наличии технической возможности надо запретить вызов этих элементов через горячие клавиши или через другие обходные пути.
Должен быть только стандартный синий title bar с тремя кнопками управления окном программы - минимизировать/развернуть/закрыть.
Все остальное место в окне программы должен занимать визуальный ActiveX-компонент браузера, в котором будет отображаться содержимое веб-страниц.
Поведение при просмотре контента должно быть стандартным для IE: клики, редиректы, открытие новых окон, запуск установленных плагинов и т.д.
Срок изготовления - 4 дня
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $50Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Есть файлик xls нужно из него сделать csv прайс-лист для WebAsyst, и правильно разбить на категории.Закрыт15 лет назад
- $20
Требуется создать маленькое приложение под win, где клиент вводит пароль и мыло от аккаунта своего на нашем сайте. * Так же учтите, что на сайте используется капча для входа. ...Завершен15 лет назад
- $200
Требуется сетевое ПО для автоматизации процесса оптовой реализации мобильных телефонов и акссессуаров, без привязки к какой-либо бухгалтерии. Что необходимо автоматизировать: 1. Склад 2. Учет контрагентов 3. Выписка счетов на оплату ...Завершен15 лет назад
- $500
Необходимо разработать патч для программы или переписать программу заново. На сайте www.bpmmet.ru есть программа для рассылки SMS сообщений. Исходников и связи с ее разработчиком увы нет. А необходимо сделать что бы программа ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется сетевое ( или можно под вебинтерфейс ) ПО для автоматизации процесса оптовой реализации нефтепродуктов, без привязки к какой-либо бухгалтерии. Что необходимо автоматизировать 1. Склад 2. Учет контрагентов 3. Выписка ...Завершен15 лет назад
- $60
Есть программа для работы с аудиопотоком Была написана на Delphi - но повредился диск с исходниками, а диплом остался - есть описание и листинг, необходимо востановить... срок 7-10 дней ...Закрыт15 лет назад
Нужна программка для работы с GSM-modem или телефоном (data-cable, bluetooth). Функциональность - получение и сохранение входящих MMS сообщений. Обязательна запись номер телефона, с которого принято сообщение, в базу данных; мультимедийный файл (картинка, видео, ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $2500
Необходимо: Разработать КАСКО-калькулятор. Какая стоимость?Прикладное ПО5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Здравствуйте, Господа фрилансеры !!! нужно сделать маленькую программку срок - 2-3 дня оплата по факту ТЗ в атаче. Предлагайте, только не дорого.Завершен15 лет назад