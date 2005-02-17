Здравствуйте! игра Netstorm:island of war мне нужен сервер игры.работа в с++.посмотреть что за игра можно здесь netstormhq.com http://vkontakte.ru/id2959800 если не сложно ответьте сюда,т.к. здесь я бываю раз в месяц. заранее благодарю.
КАСКО-калькулятор на java/ODP
Необходимо:
Разработать КАСКО-калькулятор.
Какая стоимость?
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