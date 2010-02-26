Игровой сервер

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Закрытнет заявок499 просмотров

Здравствуйте! игра Netstorm:island of war

мне нужен сервер игры.работа в с++.посмотреть что за игра можно здесь netstormhq.com

http://vkontakte.ru/id2959800 если не сложно ответьте сюда,т.к. здесь я бываю раз в месяц. заранее благодарю.

15 лет назад
jedirama
Рамиль 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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