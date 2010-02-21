Есть довольно острая необходимость в плаге к квипу. Писал на сапорт в квип, но они там что-то не чешутся особо, а плага нужна. Все, что хочется видеть - в атаче (скин ...
Программа для работы в сети
Необходима программа для работы в сети на подобие FPINGER http://www.kilievich.com/rus/fpinger/
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