Написать прогу для контроля индексации сайтов ПС

Ну, например, есть 1000 сателлитов и, что бы не проверять постоянно зашли ли они в яндекс, хотелось бы иметь программку в которую можно было бы загрузить их один раз, а потом только обновлять раз в день. Кроме самого факта индексации хотелось бы видеть и кол-во страниц в индексе, а если возможно и ТИЦ с PR. Как я это вижу:

Сайты группируются в 4 группы:

- в индексе

- только-только вошедшие в индекс

-еще не вошедшие

- выпавшие из индекса

Ну, где-то так, все должно быть просто и наглядно, выслушаю любые предложения