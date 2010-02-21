Есть довольно острая необходимость в плаге к квипу. Писал на сапорт в квип, но они там что-то не чешутся особо, а плага нужна. Все, что хочется видеть - в атаче (скин ...
Сравнение нескольких БД товаров
Имеется собственная БД товаров (столбцы: код товара, штрих-код, наименование, артикул, страна, торговая марка) и прайс-листы нескольких конкурентов, в формате Excel.
Необходимо разработать ПО под Windows, для сопоставления каждой товарной позиции из своего прайса, с позициями, имеющимися у конкурентов и нахождения именно этого товара у конкурента. в результате необходимо получить БД соответствия своего локального кода товара к локальному коду конкурента, для дальнейшего мониторинга и анализа цен в Excel.
Препятствия:
- не все товары в собственной номенклатуре имеют штрих-код, не все товары в собственной номенклатуре имеют уникальный артикул, либо не имеют вовсе, либо несколько артикулов в одной ячейке;
- различные формы прайсов у конкурентов, отсутствие столбцов штрих-кода или артикула, или того и другого;
- сильно различается синтаксис наименования товаров, а также написание некоторых торговых марок (латиница/русская транскрипция).
Основное пожелание: быстрота работы прграммы.
Рассмотрю все предложения!
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