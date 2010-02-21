Сравнение нескольких БД товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт11 заявок340 просмотров

Имеется собственная БД товаров (столбцы: код товара, штрих-код, наименование, артикул, страна, торговая марка) и прайс-листы нескольких конкурентов, в формате Excel.

Необходимо разработать ПО под Windows, для сопоставления каждой товарной позиции из своего прайса, с позициями, имеющимися у конкурентов и нахождения именно этого товара у конкурента. в результате необходимо получить БД соответствия своего локального кода товара к локальному коду конкурента, для дальнейшего мониторинга и анализа цен в Excel.

Препятствия:

- не все товары в собственной номенклатуре имеют штрих-код, не все товары в собственной номенклатуре имеют уникальный артикул, либо не имеют вовсе, либо несколько артикулов в одной ячейке;

- различные формы прайсов у конкурентов, отсутствие столбцов штрих-кода или артикула, или того и другого;

- сильно различается синтаксис наименования товаров, а также написание некоторых торговых марок (латиница/русская транскрипция).

Основное пожелание: быстрота работы прграммы.

Рассмотрю все предложения!

15 лет назад
giallorossi
Рома 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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