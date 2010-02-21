ПО для работы с базами данных

$7500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт9 заявок523 просмотра

Клиент-серверное приложение, сервер на UNIX (FreeBSD), база данных mysql/postgresql, большой объем записей и высокая нагрузка на сервер / базу данных. Клиентское ПО с дружественным интерфейсом, изначально для Windows, но в дальнейшем обязательно для Mac OS (можно на кроссплатформенной основе)

под проект нужен вебсайт с доступом к базе данных и система приема платежей / регистрации пользователей.

Детали только после договоренности о сотрудничестве.

MySQLPostgreSQL
15 лет назад
layder
45 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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