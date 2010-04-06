Есть довольно острая необходимость в плаге к квипу. Писал на сапорт в квип, но они там что-то не чешутся особо, а плага нужна. Все, что хочется видеть - в атаче (скин ...
Нужно сделать АИС Расписание Вуза
В срок 4 дня , нужна пилотная версия программы.
Нужно сделать программу "автоматизированную систему составления
расписания для Вуза".
Нужно сделать программу, которая бы автоматически составляла расписание
на основе генетических алгоритмов для одной группы всего лишь (т.е. нужна пилотная версия).
В начале мы вводим группы, кабинеты,
преподавателей, дни работы каждого преподавателя. с возможностью
смещения по дням недели. Нормы часов преподавателей. На выходе
получается готовое расписание в текстовом файле(или еще как нибудь) с
возможностью распечатать потом на листе бумаги. Можно Переделать
существующую программу, или взять заново все сделать. Программа должна быть
написана на Visual Studiо верссии 2005(2008)
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