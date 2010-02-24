Требуется программист для осуществления проекта создания прикладного ПО на описанном алгоритме. мыло: [email protected]
Разработка калькулятора
Здравствуйте.
Необходимо разработать калькулятор расчета стоимости полиграфической продукции, с базами данных.
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