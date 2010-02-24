On-line калькулятор

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок217 просмотров

Здравствуйте

Есть потребность в создании онлайн калькулятора стоимости ремонта автомобилей.

требуемая цепочка:

Юзер видит на сайте список авто (как на auto.ru) выбирает нужную марку, модель и год, далее перечень работ и в ответ получает стоимость и комментарии.

Нужен спец который сталкивался с подобным.

Объявляете, что нужно для работы, сроки и стоимость.

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15 лет назад
bestsumki
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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