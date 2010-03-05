Сделать инсталляционный пакет с вводом ключа

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен4 заявки253 просмотра

Есть некоторая программа. exe файл, и набор данных к нему во вложенных папках. Задача сводится к тому, чтобы сделать "инсталляшку" для пользователя, который запустив файл setup.exe или install.exe - получить процесс инсталляции этой программы в нужную папку. При инсталляции важен ввод ключа, который выдаётся пользователю владельцем программы. Если не ввести ключ - инсталлируется органиченная версия программы, либо не инсталлируется совсем (второй вариант - не желателен).

Кто сделает? Сроки? Цена?

15 лет назад
glukoza
Денис 
52 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
50 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

exis
40 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$50
7 дней
Игорь - профессионал своего дела. Всё сделал грамотно, быстро и практично. Спасибо. Буду обращаться ещё.
Отличный заказчик! Грамотная постановка задания, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

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exis
40 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад

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