Сделать инсталляционный пакет с вводом ключа

Есть некоторая программа. exe файл, и набор данных к нему во вложенных папках. Задача сводится к тому, чтобы сделать "инсталляшку" для пользователя, который запустив файл setup.exe или install.exe - получить процесс инсталляции этой программы в нужную папку. При инсталляции важен ввод ключа, который выдаётся пользователю владельцем программы. Если не ввести ключ - инсталлируется органиченная версия программы, либо не инсталлируется совсем (второй вариант - не желателен).

Кто сделает? Сроки? Цена?