Программа измерения площади

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Закрыт15 заявок462 просмотра

Добрый день!

Необходимо сделать программу которая измеряет площадь нестандартных объектов.

Пример:

С зафиксированной камеры делается снимок сверху на стол (например цвет стола салатовый)

На стол кладется плоский, непрозрачных объект (белый, красный и т.д.)

С камеры делается снимок.

С данной фото необходимо получить площадь объекта.

Примечание.

Камера зафиксирована.

Размеры стола известны.

Формулы расчета в нете есть.

Впрочем как и программы расчета.

Суть программы сделать расчет площади и записать данные.

Формирование отчета о площади измеренных объектов за заданный промежуток времени

Пример:

1 снимок - 3,4 м2

2 снимок - 1,6 м2

3 снимок - 3,2 м2

Сумма 8,2 м2

15 лет назад
webitcms
42 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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