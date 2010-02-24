Здравствуйте! игра Netstorm:island of war мне нужен сервер игры.работа в с++.посмотреть что за игра можно здесь netstormhq.com http://vkontakte.ru/id2959800 если не сложно ответьте сюда,т.к. здесь я бываю раз в месяц. заранее благодарю.
Программа измерения площади
Добрый день!
Необходимо сделать программу которая измеряет площадь нестандартных объектов.
Пример:
С зафиксированной камеры делается снимок сверху на стол (например цвет стола салатовый)
На стол кладется плоский, непрозрачных объект (белый, красный и т.д.)
С камеры делается снимок.
С данной фото необходимо получить площадь объекта.
Примечание.
Камера зафиксирована.
Размеры стола известны.
Формулы расчета в нете есть.
Впрочем как и программы расчета.
Суть программы сделать расчет площади и записать данные.
Формирование отчета о площади измеренных объектов за заданный промежуток времени
Пример:
1 снимок - 3,4 м2
2 снимок - 1,6 м2
3 снимок - 3,2 м2
Сумма 8,2 м2
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