Здравствуйте! игра Netstorm:island of war мне нужен сервер игры.работа в с++.посмотреть что за игра можно здесь netstormhq.com http://vkontakte.ru/id2959800 если не сложно ответьте сюда,т.к. здесь я бываю раз в месяц. заранее благодарю.
Бизнес-схема для платформы ananas
Требуется разработка бизнес-схемы магазина розничной торговли для ПБОЮЛ на вмененке под платформу Ananas
Заявки фрилансеров
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