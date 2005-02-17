Создать патч или переписать программу.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок415 просмотров

Необходимо разработать патч для программы или переписать программу заново.

На сайте www.bpmmet.ru есть программа для рассылки SMS сообщений.

Исходников и связи с ее разработчиком увы нет.

А необходимо сделать что бы программа подключалась к другим серверам.

Варантов решения два:

1. Написать патч.

2. Переписать приложение.

Более приемлем вариант 1.

Жду ваши предложения на [email protected]

15 лет назад
bpmmet
44 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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