Контроллер клавиатуры 4*4
Создать патч или переписать программу.
Необходимо разработать патч для программы или переписать программу заново.
На сайте www.bpmmet.ru есть программа для рассылки SMS сообщений.
Исходников и связи с ее разработчиком увы нет.
А необходимо сделать что бы программа подключалась к другим серверам.
Варантов решения два:
1. Написать патч.
2. Переписать приложение.
Более приемлем вариант 1.
Жду ваши предложения на [email protected]
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