Программа на делфи - аудиопоток

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Закрыт3 заявки244 просмотра

Есть программа для работы с аудиопотоком

Была написана на Delphi - но повредился диск с исходниками,

а диплом остался - есть описание и листинг, необходимо востановить...

срок 7-10 дней

тут исходники

http://www.sendspace.com/file/f2zhae

Delphi
15 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Igor_Kh
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
15 лет назад
$60
10 дней

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Igor_Kh
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
15 лет назад

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