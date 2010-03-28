ПО оптовая торговля

Требуется сетевое ( или можно под вебинтерфейс ) ПО для автоматизации процесса оптовой реализации нефтепродуктов, без привязки к какой-либо бухгалтерии.

Что необходимо автоматизировать

1. Склад

2. Учет контрагентов

3. Выписка счетов на оплату

4. Резервирование товара на складе

5. Отгрузка товара (только по ЖД)

6. Учет оплаты товара

ПО должно предусматривать различный уровень администрования (доступа) для менеджеров и руководителй.

Типовое ПО уже есть, но оно очень сложное ( очень много функций которые не нужны) и дорогое.

Более детальная информация через личную переписку.