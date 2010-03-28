ПО оптовая торговля

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен8 заявок708 просмотров

Требуется сетевое ( или можно под вебинтерфейс ) ПО для автоматизации процесса оптовой реализации нефтепродуктов, без привязки к какой-либо бухгалтерии.

Что необходимо автоматизировать

1. Склад

2. Учет контрагентов

3. Выписка счетов на оплату

4. Резервирование товара на складе

5. Отгрузка товара (только по ЖД)

6. Учет оплаты товара

ПО должно предусматривать различный уровень администрования (доступа) для менеджеров и руководителй.

Типовое ПО уже есть, но оно очень сложное ( очень много функций которые не нужны) и дорогое.

Более детальная информация через личную переписку.

15 лет назад
alfa-eco
Олег 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

OldBore
Зануда 
60 лет
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
15 лет назад
$185
3 дня
Рекомендую данного специалиста. Ответственный, грамотный, пунктуальный. Четко понимает задачу и четко ее исполняет. А главное он болеет душой за свою работу. Еще раз рекомендую в этой области данного специалиста. Я доволен его работой.
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Заявки фрилансеров

OldBore
Зануда 
60 лет
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
15 лет назад

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