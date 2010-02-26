Срочно! Прайс лист из Excel.

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Закрыт2 заявки235 просмотров

Есть файлик xls нужно из него сделать csv прайс-лист для WebAsyst, и правильно разбить на категории.

Webasyst
15 лет назад
kucjlblu
Влад 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

SkipUFO
Игорь 
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$20
2 дня

Заявки фрилансеров

SkipUFO
Игорь 
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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