Автоматизация продаж + учет

Программа была реализовала на высшем уровне! В процессе работы, Ольга предложила и реализовала много дополнений, которые не оговаривались без повышения цены. Справилась в срок! По окончании проекта возникло желание заплатить больше. Рекомендую всем как очень ответственного исполнителя!