Автоматизация продаж + учет

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен22 заявки635 просмотров

Требуется сетевое ПО для автоматизации процесса оптовой реализации мобильных телефонов и акссессуаров, без привязки к какой-либо бухгалтерии.

Что необходимо автоматизировать:

1. Склад

2. Учет контрагентов

3. Выписка счетов на оплату

4. Резервирование товара на складе

5. Продажа товара

6. Учет оплаты товара

ПО должно предусматривать различный уровень администрования (доступа) для менеджеров и руководителй.

Более детальная информация через личную переписку.

Язык разработки: Borland Delphi/С++Builder, база данных: MySQL или Firebird

DelphiMySQL
15 лет назад
dimko_goncharov
Дмитрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Olga_iovova
39 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$200
10 дней
Программа была реализовала на высшем уровне! В процессе работы, Ольга предложила и реализовала много дополнений, которые не оговаривались без повышения цены. Справилась в срок! По окончании проекта возникло желание заплатить больше. Рекомендую всем как очень ответственного исполнителя!

Заявки фрилансеров

Olga_iovova
39 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад

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