Необходимо написать аналог приложения "Блокнот" с парой отличий: - максимальная облегчённость приложения, ничего лишнего - моментальная загрузка любых текстовых файлов, вплоть до 2х Гб (естественно, сразу всё в память грузить не обязательно - ...
Небольшая программа GPS под Windows CE
Требуется написать небольшую программу по работе с GPS приемником PNA устройств (навигаторы на базе Windows CE)
потдробности в личку
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Прикладное ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо реализовать алгоритм сжатия данных из протокола MPPC (Microsoft Point-to-Point Compression) на C#. Написать полностью на управляемом коде, желательно вокруг базового класса потоков System.IO.Stream. Стандарт можно почитать здесь: http://tools.ietf.org/rfc/rfc2118.txt ...Завершен15 лет назад
- $500
1. Общие требования и сведения о программе Требуется разработать программу на С++ со встроенным браузером Internet Explorer, компоненты которого всегда установлены в составе OS Windows. Программа предназначена для просмотра веб-страниц, расположенных на DVD-диске ...Закрыт15 лет назад
Есть файлик xls нужно из него сделать csv прайс-лист для WebAsyst, и правильно разбить на категории.Закрыт15 лет назад
- $20
Требуется создать маленькое приложение под win, где клиент вводит пароль и мыло от аккаунта своего на нашем сайте. * Так же учтите, что на сайте используется капча для входа. ...Завершен15 лет назад
- $200
Требуется сетевое ПО для автоматизации процесса оптовой реализации мобильных телефонов и акссессуаров, без привязки к какой-либо бухгалтерии. Что необходимо автоматизировать: 1. Склад 2. Учет контрагентов 3. Выписка счетов на оплату ...Завершен15 лет назад
- $500
Необходимо разработать патч для программы или переписать программу заново. На сайте www.bpmmet.ru есть программа для рассылки SMS сообщений. Исходников и связи с ее разработчиком увы нет. А необходимо сделать что бы программа ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется сетевое ( или можно под вебинтерфейс ) ПО для автоматизации процесса оптовой реализации нефтепродуктов, без привязки к какой-либо бухгалтерии. Что необходимо автоматизировать 1. Склад 2. Учет контрагентов 3. Выписка ...Завершен15 лет назад
- $60
Есть программа для работы с аудиопотоком Была написана на Delphi - но повредился диск с исходниками, а диплом остался - есть описание и листинг, необходимо востановить... срок 7-10 дней ...Закрыт15 лет назад
Нужна программка для работы с GSM-modem или телефоном (data-cable, bluetooth). Функциональность - получение и сохранение входящих MMS сообщений. Обязательна запись номер телефона, с которого принято сообщение, в базу данных; мультимедийный файл (картинка, видео, ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт15 лет назад