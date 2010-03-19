Перенос внешних форм 1С 7.7 -> 8.1

Задача.

В компании произведена замена 1С

Было:

1С предприятие 7.7 (сетевая версия 7.70.025)

Конфигурация Бухгалтерский учет, редакция 4.5

Установленные компоненты: Бугалтерский учет, Оперативный учет, Расчет

Стало:

1С предприятие 8.1.15.14

Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6.23.2

В старой базе 7.7 было несколько внешних форм, с помощью которых можно было выгружать ряд информации: контрагенты, сотрудники, акты, движение по 51 счету, движение по кассе, движение по произвольному счету. Формы прилагаются, образцы dbf файлов которые генерировались, также прилагаются.

Задача: надо чтобы такие же выгрузки заработали в новой базе. Для этого их надо 1. сделать 2. проинструктировать меня куда и как их ставить 3. при необходимости проконсультировать как и что работает

Довольно слабо представляю, сколько это может стоить, навскидку думаю 2000, но если считаете по другому - аргументируйте.

Оплата Вебмани рубли.