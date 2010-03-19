Перенос внешних форм 1С 7.7 -> 8.1

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен6 заявок219 просмотров

Задача.

В компании произведена замена 1С

Было:

1С предприятие 7.7 (сетевая версия 7.70.025)

Конфигурация Бухгалтерский учет, редакция 4.5

Установленные компоненты: Бугалтерский учет, Оперативный учет, Расчет

Стало:

1С предприятие 8.1.15.14

Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6.23.2

В старой базе 7.7 было несколько внешних форм, с помощью которых можно было выгружать ряд информации: контрагенты, сотрудники, акты, движение по 51 счету, движение по кассе, движение по произвольному счету. Формы прилагаются, образцы dbf файлов которые генерировались, также прилагаются.

Задача: надо чтобы такие же выгрузки заработали в новой базе. Для этого их надо 1. сделать 2. проинструктировать меня куда и как их ставить 3. при необходимости проконсультировать как и что работает

Довольно слабо представляю, сколько это может стоить, навскидку думаю 2000, но если считаете по другому - аргументируйте.

Оплата Вебмани рубли.

15 лет назад
x_jerry
Игорь 
52 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

codewriter
Андрей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$70
2 дня
Перенос формы 1с 7.7 -> 8 все сделано, все хорошо
На 8-ую версию платформы был перенес функционал двух обработок 7.7, который решает аналогичные задачи. Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

codewriter
Андрей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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