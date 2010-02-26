Написание снифера для Lineage2, Aion

Нужен скрипт/сниффер/бот для игры AION, Lineage2

Задача - запускаться на сервере freebsd (можно заменить на Windows server) и входить в игру, во всех базовых локациях (до 8 штук), далее собирать траффик, со всех локаций, о тех, кто там ходит, перемещается, во что одет, распаковывать его и подготавливать для добавления в базу.

Использование бота с la24.ru

фактически нужен продукт лучше, чем l2on.ru

более подробная информация по запросу

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