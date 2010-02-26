Нужен скрипт/сниффер/бот для игры AION, Lineage2 Задача - запускаться на сервере freebsd (можно заменить на Windows server) и входить в игру, во всех базовых локациях (до 8 штук), далее собирать траффик, со ...
Срочно написать курсовую на С++
Необходимо в сжатые сроки написатЬ программу анализатор, подробное задание в аттаче.
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